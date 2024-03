Das trifft alle Bürger

Auch wenn die Probleme der Bauern in der Ortenau tiefer gehen: Weniger Bürokratie wäre ein wichtiger Schritt

Was der Amtsschimmel so alles anstellt, trifft nicht nur die Landwirte. Doch die nennen die ausufernde Bürokratie in Deutschland oft als wichtigstes Problem, noch vor galoppierenden Lohnkosten.