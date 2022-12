WhatsApp-Betrüger erbeuten vierstelligen Geldbetrag von Frau aus Oberkirch

Ein Betrüger hat es per Whatsapp geschafft einer Frau aus Oberkirch einen vierstelligen Geldbetrag abzunehmen. Ein ganz ähnlicher Fall hat sich in Rheinstetten ereignet. Allerdings waren die Betrüger hier nicht erfolgreich.

Einem bislang unbekannten Betrüger ist es am Mittwochmorgen per WhatsApp gelungen, eine Frau aus Oberkirch um einen vierstelligen Betrag zu bringen. Die Polizei teilte mit, dass die Frau so Opfer einer derzeit häufig auftretenden Masche wurde. Sie bekam eine Nachricht ihres angeblichen Sohnes, in der er sie darüber informierte, dass sein Handy kaputt ist. Dann forderte er sie zur Überweisung eines Geldbetrages auf. Die Mittfünfzigerin kam der Aufforderung direkt nach und dem Betrüger das Geld.

Ein weiterer, ähnlicher Fall ereignete sich am Donnerstagmittag. Hier wurde eine Mann aus Rheinmünster per WhatsApp mit der Mitteilung „Hallo Mama/Hallo Papa mein Handy ist kaputt“ kontaktiert. Da ihm Zweifel aufkamen, antwortete er nicht.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.