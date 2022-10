52-Jähriger wird bei Spaziergang in Offenburg niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein Mann ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Offenburg gewaltsam angegriffen und bestohlen worden. Die Täter sind bislang unbekannt.

Ein 52-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Offenburg überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, griffen ihn im Bereich der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße bei einem Spaziergang zwei Unbekannte an.

Laut Aussage des Opfers, seien die beiden zwischen Mitternacht und 1 Uhr von hinten an ihn herangetreten. Daraufhin hätten sie ihn zu Boden geschubst, auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Außerdem stahlen sie dem 52-Jährigen seinen Geldbeutel, Bankkarten und sein Handy.

Der Mann konnte die Täter nicht beschreiben. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen.