Ein Hund hat einen 6-jährigen Jungen am Mittwochnachmittag in der Südoststadt in Offenburg gebissen. Ein Strafverfahren wurde gegen die 50-jährige Tierhalterin eingeleitet.

Nach einem Hundebiss in der Südoststadt am Mittwochnachmittag, haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeihundeführerstaffel die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16 Uhr befand sich eine Frau mit ihrem Hund in der Turnhallestraße und band diesen an einem dortigen Klettergerüst fest.

Ein 6-jähriger Junge, der dort mit anderen Kindern spielte, wurde in diesem Zusammenhang von dem Hund gebissen und bedurfte der anschließenden medizinischen Behandlung, berichtet das Polizeipräsidium Offenburg. Gegen die 50-Jährige Tierhalterin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.