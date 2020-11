Ein Mann hat vor vier Wochen betrunken ein Fahrrad gestohlen. Dies meldete er am Mittwochabend der Bundespolizei in Offenburg. Der rechtmäßige Besitzer des Fahrrads wird gesucht.

Ein 30-Jähriger hat sich am Mittwochabend um 22 Uhr mit einem Fahrrad der Bundespolizei in Offenburg gestellt. Dieses entwendete er nach eigener Aussage im im alkoholisierten Zustand vor vier Wochen in Offenburg.

Ein ungutes Gefühl und ein schlechtes Gewissen haben den Mann zu seiner Stellungnahme bewegt. Ihn erwartet eine Anzeige.

Die Beamten haben das Rad sichergestellt. Sie suchen nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Mountainbikes der Marke Hill. Dieser kann sich bei derBundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer (07 81) 9 19 00 melden.