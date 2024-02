Rund 50 Bauern haben mit Traktoren vor dem Edeka-Zentrallager in Offenburg protestiert. Lkw kamen teils nicht durch. Die Aktion war nicht angemeldet.

Fast 50 Personen haben in der Nacht zum Mittwoch im Industriegebiet Waltersweier in Offenburg an einer Zufahrt zu einem Zentrallager eines Lebensmittelkonzerns protestiert. Wie die Polizei mitteilte, war die Aktion nicht bei den zuständigen Behörden angemeldet worden.

Traktoren blockieren die Firmenzufahrt

Kurz vor Mitternacht störten die Personen, vorwiegend Männer, mit ihren Traktoren die Firmenzufahrt und versuchten dabei die An- und Abfahrten auf das Betriebsgelände zu verhindern.

Die Beteiligten der Aktion zeigten sich den Polizeibeamten gegenüber weder gesprächsbereit noch konnten sie zum Ablassen der Protestaktionen bewegt werden.

Eine Anmeldung bei der zuständigen Behörde lag nicht vor. Deshalb begann die Polizei möglicher strafrechtliche Konsequenzen zu prüfen und erhob die Personalien und Fahrzeugdaten der Protestierenden.

Im Laufe der Überprüfungen ergaben sich Gesprächsmöglichkeiten, sodass die Aktion kurz nach 4 Uhr beendet wurde.