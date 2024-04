Mann kommt in Klinik nach Auffahrunfall in Offenburg

Ein Auffahrunfall in Offenburg am Mittwochabend hatte 10.000 Euro Sachschaden und eine leichte Verletzung zur Folge.

Ein Auffahrunfall hat sich auf der Grabenallee in Fahrtrichtung Weingartenstraße in Offenburg am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ereignet. Die Polizei teilte mit, dass ein 64-jähriger Autofahrer dabei mit seinem Wagen in Höhe einer dortigen Fußgängerampel auf ein Auto auf, das verkehrsbedingt halten musste.

Der 35-jährige Unfallgegner kam leicht verletzt in ein Krankenhaus

Der 35-jährige Unfallgegner erlitt dabei leichte Verletzungen und kam in ein nahegelegenes Klinikum. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.