Polizei sucht Zeugen: Unbekannter zerkratzt Auto in Offenburg

Das Fahrzeug ist am Montagabend von einem unbekannten Täter in der Rilkestraße beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend zwischen 19 und 23 Uhr ein geparktes Auto in Offenburg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug in der Rilkestraße.

Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand das gesamte Auto. Dazu riss er die Fahrzeugaufschrift ab und beschädigte den Türgriff auf der Fahrerseite.

Der Sachschaden am Auto in Offenburg ist bisher nicht ermittelt

Weiter, informierte die Polizei, sei die Höhe des Sachschadens bisher nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können, werden gebeten, sich zu melden.