Ein Mann hat sich am frühen Freitagmorgen nur mit Boxershorts und T-Shirt bekleidet auf offener Straße aufgehalten. Wie sich herausstellte, hatte er sich ausgesperrt.

Zeugen haben der Polizei am frühen Freitagmorgen einen Mann in Offenburg gemeldet, der sich nur in Boxershorts und T-Shirt auf offener Straße aufhalten würde.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann gegen 2.30 Uhr beim Müll herausbringen ausgeschlossen und kam nicht mehr in seine Wohnung.

Mann öffnet über App seine Wohnungstür

Über das Smartphone eines Passanten konnte der leicht bekleidete Mann Zugriff auf eine App erlangen und so seine Wohnungstüre öffnen.