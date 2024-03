Am sogenannten Car-Freitag haben Beamte in Karlsruhe und der Ortenau die Tuner- und Poser-Szene ins Visier genommen. Dabei fielen den Polizisten mehrere Verstöße auf.

Die Polizei hat am Karfreitag vielerorts verstärkt die Autotuning-Szene kontrolliert, auch in der Ortenau und Karlsruhe. Denn: Am „Car-Freitag“ kommt es traditionell häufig zu illegalen Autorennen oder anderen Verstößen im Straßenverkehr.

Wie das Polizeipräsidium in Offenburg mitteilt, wurden zum Saison-Auftakt der Tuning-Szene am "Car-Freitag" im Bereich Offenburg bis zu 250 Fahrzeuge kontrolliert, welche der Szene zuzuordnen waren. Im Bereich Baden-Baden fielen den Polizisten witterungsbedingt nahezu keine entsprechenden Fahrzeuge auf.

Die Beamten der Verkehrsdienste Offenburg und Baden-Baden führten mit Unterstützung der örtlichen Polizeireviere zahlreiche Kontrollen durch. Laut Mitteilung ergaben sich etliche Beanstandungen. Überwiegend wurden technische Mängel und Veränderungen festgestellt, aufgrund derer die Betriebserlaubnis erlosch. Außerdem wurden ein Wagen und ein Kraftrad wegen technischer Veränderungen zur weiteren Begutachtung sichergestellt.

Karlsruher Polizei kontrolliert 21 Fahrzeuge am „Car-Freitag“

Auch in Karlsruhe kontrollierten die Beamten gezielt in der Nähe des Durlach Centers. Aufgrund der Wetterverhältnisse waren nach Polizeiangaben deutlich weniger Autofahrer unterwegs als sonst am „Car-Freitag“. 21 Fahrzeuge wurden kontrolliert und dabei 16 Verstöße geahndet im Bereich Lärmbelästigung und Abgasbelästigung sowie technische Manipulation an den Fahrzeugen.