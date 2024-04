Die Polizei läutet ab Montag die „Speed-Week“ ein. Fünf Tage lang werden die Beamten verstärkt die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen kontrollieren. Auch im Stadtgebiet Karlsruhes wird bei der Überwachung des Verkehrs beim Blitzermarathon ein besonderes Augenmerk auf die Tempolimits gelegt. Höhepunkt der Aktion im Südwesten Deutschlands soll Freitag, 19. April, sein. Alles Wichtige rund um die Aktion hat die Redaktion zusammengefasst.

Was ist die Speed-Week?

Die Aktion findet vom 15. bis 21. April in weiten Teilen Deutschlands und anderen Ländern statt. International trägt sie den Namen „Road Pol Speed Marathon“. Höhepunkt soll dabei Freitag, 19. April, sein. In Deutschland nehmen die meisten Bundesländer daran teil. Es gibt aber auch Länder, die sich lediglich auf den 19. April als Aktionstag konzentrieren wie beispielsweise Brandenburg. Andere verzichten komplett darauf, aus Kapazitätsgründen oder dem Zweifel an der Sinnhaftigkeit, wie der ADAC berichtet. Für die Sommerferien 2024 ist eine weitere Speed-Week geplant: vom 5. bis 11. August.