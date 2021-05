Polizeipräsidium Offenburg unterzeichnet Förderung für Vielfalt

Das Polizeipräsidium Offenburg hat sich der Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt angeschlossen. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt planen sie eine gemeinsame Orientierung zu einer bunten Kultur im Behördenalltag, teilte die Polizei Offenburg mit.

„Jeder Mensch ist auf seine Weise individuell und somit eine Bereicherung für unsere Gemeinschaft. Jeder soll daher die gleiche Wertschätzung erfahren. Mir liegt ein Klima der Akzeptanz, der Toleranz und des Vertrauens sehr am Herzen“, sagt Polizeipräsident Reinhard Renter.

Neben einem Zertifikat für familienfreundliches Arbeiten stellte das Polizeipräsidium bereits Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, für Schwerbehinderte und Chancengleichheit ein. Dennoch sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt und das Polizeipräsidium ist noch nicht am Ende ihres Weges angelangt.

Der Mensch steht im Mittelpunkt. Leitbild der Polizei Baden-Württemberg

Auch das Leitbild der Polizei Baden-Württemberg „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ ist in den Köpfen der Bediensteten des Polizeipräsidiums Offenburg fest verankert. Es soll die Werte und das Ziel einer offene Kultur der Polizei Offenburg widerspiegeln.

Polizei gestaltet Botschaft zum Diversity-Tag

Diana Fischer arbeitet bei der Polizei Offenburg und ist ist sie Ansprechpartnerinnen. Zudem gestaltet sie die Botschaften zum Diversity-Tag am Dienstag, 18. Mai. „Für mich ist es wichtig, akzeptiert zu werden, wie man ist! Nur so kann man seine Stärken auch voll einbringen sowie verschiedene Perspektiven, Erfahrungen und Talente nutzen“, so Fischer.

Mit dem Beitritt möchte das Polizeipräsidium Offenburg das Fundament des gesellschaftlichen Bewusstseins, die Vielfalt als Realität zu akzeptieren und sie als Chance einer gemeinsamen Gestaltung zu nutzen, stärken. Sie verstehen sich als lernende Organisation, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Ihren Anspruch „Gemeinsam für Vielfalt“ zeigen sie im Internet in einem Video.