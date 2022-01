Polizeiwagen stoppt unkontrolliertes Auto auf A5 bei Offenburg

Aufgrund eines medizinischen Notfalls hat ein Fahrer am Freitagabend auf der Autobahn 5 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Ein Polizeiauto konnte das Fahrzeug des 50-Jährigen stoppen, indem sie ihn gegen die Leitplanke drückten.

Zuvor waren einige Notrufe zu dem Auto in auffälliger Fahrweise bei der Polizei eingegangen – allein deswegen ging die Polizei schon von einem medizinischen Notfall aus, der sich dann auch bestätigte, wie ein Sprecher erklärte.

Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus, weitere Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren während der Irrfahrt des 50-Jährigen hinter seinem Auto hergefahren, um weitere Fahrer zu warnen.

Seine Fahrt an und auf der Mittelschutzwand zog sich fast über fünf Kilometer hin. So entstand bei den beiden Fahrzeugen ein Schaden von 70.000 Euro. Die beiden Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Norden waren bis 20:15 Uhr gesperrt.