Senior aus Offenburg wird Opfer von Trickbetrug und gewaltsamen Überfall

Telefonbetrüger haben am Dienstag einen Senioren aus Offenburg um seine Wertgegenstände bringen wollen. Später versuchen Unbekannte in das Haus des Mannes zu gelangen.

Unbekannte haben am vergangenen Dienstag versucht, gewaltsam in das Haus eines Ehepaares in Offenburg zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, könnte es sich bei den Männern um Trickbetrüger handeln.

Der Senior erhielt zuvor einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Der Beamte teilte dem Opfer mit, dass ein Teil einer Verbrecherbande gefasst und zwei Täter noch auf der Flucht seien. Weiterhin ist bei den angeblichen Einbrechern die Adresse des Mannes aufgetaucht. Der Betrüger fragte dann gezielt, ob der Senior Geldmünzen oder weitere Gegenstände im Haus aufbewahre.

Das Opfer schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Die Beamten kamen zur Wohnadresse des Mannes im Moscheroschweg und nahmen den Fall auf. Als die Polizei wieder weg war, klingelten plötzlich zwei dunkel gekleidete Männer an der Haustür und wollten gewaltsam in die Wohnung gelangen.

Unbekannte versuchen die Haustür aufzudrücken

Dem Rentnerpaar gelang es, den Zutritt zu verwehren, allerdings erhielt der Senior dabei einen leichten Schlag durch den Türspalt. Die Polizei geht davon aus, dass der gewaltsame Übergriff mit dem vorherigen Telefonanruf in Verbindung stehen könnte.

Die beiden Männer seien zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß. Beide seien schlank, waren zur Tatzeit dunkel und mit einer Art Uniform gekleidet. Zudem hätten die Täter helle Haut und trugen einen Mund-Nasenschutz und eine Kopfbedeckung, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die Unbekannten nannten sich Herr Keller und Frau Mauer vom KK4, in der Prinz-Eugen-Straße.

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.