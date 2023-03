Kind in Gewahrsam: Spielzeugwaffen lösen Polizeieinsatz in Offenburg aus

Mehrere Polizeistreifen sind am Mittwochmorgen in Offenburg im Einsatz gewesen. Der Bewohner einer Unterkunft sah eine Person mit einer Schusswaffe im Gebäude.

Eine Spielzeugwaffe hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Am Sägeteich in Offenburg ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilte, verständigte gegen 7 Uhr ein Zeuge die Beamten. Er habe kurz zuvor einen anderen Bewohner mit einer Schusswaffe gesehen.

Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz. Die Beamten nahmen daraufhin den Verdächtigen im Kindesalter samt der Waffe in Gewahrsam. Zwei weitere Zeugen mussten zur Klärung der Umstände die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten.

Polizei findet Beweismittel

Die Beamten konnten zwei Beweismittel feststellen. Wie sich dabei aber herausstellte, handelte es sich lediglich um die Spielzeugwaffen des verdächtigen Kindes.

Ob es zu einer Bedrohungshandlung kam oder überhaupt ein Straftatbestand vorliege, sei aber unklar, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus des Jugendrechts, eine Kooperation von Staatsanwaltschaft, Jugendamt und Polizei, hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Niemand wurde verletzt.