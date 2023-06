SWEG setzt in Ortenau auf Batteriezüge

Testfahrt mit dem Batteriezug: Wie auf dem fliegenden Teppich von Offenburg nach Gengenbach

Offenburg, die Eisenbahnerstadt ist tot. Es lebe die Eisenbahnerstadt. Die SWEG will ab Dezember mit Batteriezügen fahren, die Hersteller Siemens in einer nagelneuen Werkstatt in Offenburg wartet.