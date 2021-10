20. Deutscher Bundestag

Wolfgang Schäuble: Vom zweiten Mann im Staat zum Hinterbänkler

Schäuble ist der dienstälteste Bundestagsabgeordnete. Der CDU-Politiker gehört dem Parlament seit 1972 an. Der 79-Jährige hatte in seinem Wahlkreis in Offenburg wieder das Direktmandat gewonnen. Nach der Wahl-Niederlage der CDU bei der Bundestagswahl stellt die SPD als stärkste Fraktion künftig die Präsidentin des Bundestags – und Wolfgang Schäuble wird zum normalen Abgeordneten.