Zweistündiger Stromausfall in Offenburg und weiteren Gemeinden

In mehreren Offenburger Stadtteilen sowie weiteren Gemeinden ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Die Störung wurde nach zwei Stunden behoben.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg am Mittwoch mitteilte, war der Strom am Dienstag gegen 20.30 Uhr flächendeckend in den Offenburger Stadtteilen Zell-Weierbach, Fessenbach, Elgersweier und Zunsweier sowie in den Gemeinden Hohberg-Diersburg, Ortenberg und Durbach ausgefallen.

Der Ausfall hatte vermutlich eine technische Ursache. Der örtliche Stromversorger behob die Störung bis etwa 22.30 Uhr. Wie genau es zu dem zweistündigen Ausfall kam, war zunächst unklar.

Wie viele Menschen insgesamt keinen Strom hatten, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Verletzte oder größere Sachschäden habe es nicht gegeben.

Offenburg: Polizei zeigt Präsenz in vom Stromausfall betroffenen Gebieten

Während der Störung hatte die Feuerwehr die örtlichen Feuerwehrgerätehäuser als Anlaufadresse für Bürgerinnen und Bürger besetzt.

Die Bevölkerung wurde zudem durch eine Warnmeldung informiert. Streifenfahrzeuge der Polizei waren nach offiziellen Angaben schwerpunktmäßig in den betroffenen Gebieten präsent.