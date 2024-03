Rund 12.000 Heidelberger Haushalte kurzzeitig ohne Strom

In mehreren Heidelberger Stadtteilen ist der Strom am Dienstagmorgen ausgefallen. Die Gründe für den plötzlichen Stromausfall sind bisher nicht bekannt.

Rund 12.000 Haushalte sind am Dienstagmorgen in mehreren Heidelberger Stadtteilen kurzzeitig ohne Strom gewesen. Nach etwas mehr als 20 Minuten sei die Störung wieder behoben gewesen, teilten die Stadtwerke Heidelberg am Dienstag mit.

Auch Ampeln und Polizeigebäude zeitweise ohne Strom in Heidelberg

Warum der Strom ausfiel, war zunächst unklar. Nach Angaben der Stadtwerke waren die Stadtteile Pfaffengrund sowie in Teilen Wieblingen, Bahnstadt, Bergheim und Eppelheim betroffen.

Auch mehrere Ampeln und einige Polizeigebäude waren ohne Strom, so die Polizei.