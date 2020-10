Ortenaukreis empfiehlt zusätzliche infektionsschützende Maßnahmen

Von Freitag auf Samstag kam es im Ortenaukreis zu 22 Neu-Infektionen, damit steigt die Fallzahl der nach einem positiven Labornachweis bestätigten Corona-Infizierten auf 1996 (Stand: 14 Uhr). Die an das Landesgesundheitsamt übermittelten neuen Covid-19-Fälle stammen aus Kehl (2), Offenburg (6), Meißenheim (2), Lahr (6) sowie Gengenbach, Neuried, Sasbach, Ettenheim, Oberharmesbach und Rheinau.

Am Samstag betrug der Wert für die übermittelten Fälle der letzten sieben Tage bei 186 gemeldeten Neuinfektionen „43,14“ pro 100.000 Einwohner.

Um bei lokalen Ausbrüchen den Überblick über Infektionsketten und Kontaktpersonen zu behalten, müssen Landkreise mit mehr als 50 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage ein konsequentes Beschränkungskonzept umsetzen. Für den Ortenaukreis beträgt die entscheidende Höchstzahl bei rund 430 000 Einwohnern 215 positive Labornachweise innerhalb der letzten sieben Tage.

Folgende Maßnahmen sind laut des Erlasses durch die Ortspolizeibehörden der Kommunen unverzüglich mittels einer Allgemeinverfügung in Kraft zu setzen:

Für private Feiern, wie beispielsweise Hochzeiten und Geburtstagsfeiern, in öffentlichen Räumlichkeiten (u.a. in Restaurants oder dafür gewerbsmäßig vermieteten Räumen) gilt eine Höchstteilnehmerzahl von maximal 25 Personen, in privaten Räumen von maximal 15 Personen. Diese Zahlen dürfen überschritten werden, sofern Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen.

Außerdem empfiehlt das Gesundheitsamt des Landratsamtes Ortenaukreis seinen Kommunen auf der Grundlage des Erlasses, ab sofort und bis auf Weiteres durch Allgemeinverfügungen folgende Maßnahmen zu ergreifen:

Veranstaltungen aller Art dürfen mit nicht mehr als 250 Personen durchgeführt werden.

Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung, soweit im öffentlichen Raum eine Vielzahl von Menschen dichter zusammenkommen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Eine Sperrstunde in der Gastronomie wird derzeit nicht empfohlen, da in diesem Zusammenhang nach den aktuellen Erkenntnissen des Gesundheitsamtes kein verstärktes Infektionsgeschehen feststellbar ist. Zudem gab es zuletzt Rechtsprechung (bspw. VG Berlin), in der vergleichbare Maßnahmen als nicht erforderlich und somit als rechtswidrig eingeschätzt wurden.