Melanie Steinlein aus Ottenhöfen ist die „Tourismus-Heldin“ im Achertal 

Vom Bodensee bis zum Odenwald, vom oberschwäbischen Allgäu bis zur Schwäbischen Alb lächelten sie auf der Caravan-Motor-Touristik-Messe (CMT) in Stuttgart in die Kameras: die „Tourismus-Helden“ Baden-Württembergs des Jahres 2024. Auch das Achertal hat jetzt eine „Tourismus-Heldin“: Melanie Steinlein, die Tourismusleiterin Ottenhöfens. Sie punktete in der Kategorie „Engagement in der Tourismusbranche (Fachkräftesicherung)“ durch „herausragenden Einsatz“, wie auf der feierlich überreichten Urkunde zu lesen ist.

Staatssekretär überreicht Auszeichnung

Großer Bahnhof herrschte am Mittwochnachmittag auf der Atriumsbühne der CMT-Messe, die jährlich eine Viertelmillion Besucher zählt. Die Auszeichnungen überreichte der Staatssekretär im Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Patrick Rapp (CDU), im Beisein des Moderators Hansy Vogt. „Das war ein schöner Rahmen“, mit persönlichen Worten für jede der rund 50 Personen, berichtet die Geehrte. Sie selbst trat nach vier Tagen Messe-Rummel bestärkt die Heimreise an: „Das nehme ich jetzt mit ins Achertal“, dankte sie für die Auszeichnung.

45-Jährige leitet die Tourist-Info seit zweieinhalb Jahren

Seit zweieinhalb Jahren leitet die 45-Jährige die Tourist-Info Ottenhöfen und engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich in Vereinen und als Schwarzwald-Guide. Als Wein-Guide bringt sie sich auch in Oberkirch-Tiergarten, ihrem Heimatort, mit Gästeführungen ein. Ihre Nominierung als „Tourismus-Heldin“ wurde mit einem „nahezu unermüdlichen Einsatz“ begründet. Damit sei es ihr gelungen, bei Bürgern, Vereinen und Unternehmen der Region „ein starkes Wir-Gefühl“ mit entsprechender Beteiligung an Events, Aktionen und Marketingmaßnahmen zu erzeugen und „die gesamte Region authentisch und sympathisch zu repräsentieren“.

Weiter heißt es, Melanie Steinlein habe durch ihre Netzwerkarbeit wesentlich dazu beigetragen, dass sich Ottenhöfen zu „einer der beliebtesten Tourismusdestinationen im nördlichen Schwarzwald“ entwickeln konnte. Dies spiegele sich auch in der positiven Berichterstattung in den Medien wider. Zusammenfassend verzeichne das Mühlendorf dank Steinleins weitreichendem Einsatz eine gesteigerte Besucherfrequenz, was sich wiederum in einer verbesserten Kauf- und Konsumkraft für die Gemeinde in Gastronomie und Handel niederschlage.

Melanie Steinlein wirbt bei CMT-Messe für Achertal

„Ein Ort lebt vom ehrenamtlichen Engagement“, lasse diesen lebenswert werden, ist die Tourismus-Kauffrau mit Ausbildungsberechtigung überzeugt. Ein positiv besetztes Umfeld begünstige ein attraktives Job-Angebot, damit lasse sich dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Bei der CMT-Messe hat sie am Stand für das Achertal und die Nationalparkregion geworben, aber auch an Tagungen zu touristischen Zukunftsstrategien teilgenommen.

Bürgermeister Hans-Jürgen Decker (CDU) informierte den Gemeinderat in der Sitzung am gleichen Abend über die Ehrung und unterstrich: „Melanie Steinlein ist wirklich mit Herzblut bei der Sache.“ Er freue sich, dass ihr großes Engagement jetzt auch auf Landesebene Anerkennung finde.