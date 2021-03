Unter Hochdruck: Diese Firma aus Renchen baut Technik für Wasserkraftwerke in der ganzen Welt

Wenn das kalte Nass der Schwerkraft folgend in die Tiefe stürzt, entstehen unglaubliche Kräfte. Seit über 120 Jahren machen sich Menschen die potenzielle Energie des Wassers an Gefällen zu nutze, um mit Kraftwerken Strom zu erzeugen. Die Firma Wiegert und Bähr in Renchen liefert die Technik, die es braucht, um im Inneren von Talsperren und Staudämmen Generatoren zu betreiben.

„Die von uns entwickelten und gebauten Turbinen-Anlagen werden immer individuell auf die Gegebenheiten in den Kraftwerken angepasst. Es gibt nie zwei gleiche Modelle“, erklärt der Inhaber und Geschäftsführer Markus Rest. Insbesondere die Fallhöhe und die Menge des Wassers, das durch die Anlage fließt, seien entscheidend für die Art und die Größe der Turbine.

Im Niederdruckbereich, das heißt bei Fallhöhen von zwei bis 15 Meter kämen sogenannte Kaplan-Turbinen zum Einsatz, die an Schiffsschrauben erinnern. Deren Flügel lassen sich verstellen, um die Drehgeschwindigkeit der Turbine auch bei verändertem Wasserdruck stabil zu halten. Das ist wichtig, damit der Generator entsprechend der Frequenz im Netz Strom produziert.