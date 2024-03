Nachdem ein Auto Schlangenlinien gefahren war, rief ein Zeuge die Polizei. Die offenbar alkoholisierten Insassen tauschten in Rheinau die Plätze.

Zwei vermutlich alkoholisierte Fahrer waren in der Nacht auf Sonntag von Memprechtshofen in Richtung Kehl unterwegs. Ein Zeuge beobachtete sie kurz nach Mitternacht dabei, wie sie in Rheinau-Freistett mitten auf der Straße anhielten und die Plätze tauschten, teilte die Polizei mit.

Polizisten nehmen bei beiden Alkoholgeruch wahr

Kurz darauf wurden sie von den Beamten angehalten. Bei dem 45-jährigen Mann und der 38-jährigen Frau nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest zeigte bei der Frau eine Wert von 0,5 Promille an. Bei ihrem Begleiter war es nicht möglich, einen Test durchzuführen. Beiden wurde Blut entnommen.

Der Zeuge hatte nach Polizeiangaben bereits zuvor bemerkt, dass das Auto in Schlangenlinien und über einen Verkehrsteiler fuhr. Dieser rief die Polizei.

Nach dem Fahrerwechsel fuhren die beiden mutmaßlich alkoholisierten Fahrer nur noch einige hundert Meter, bevor sie kontrolliert wurden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet