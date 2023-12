Hallenbad in Rheinau-Honau: Vorzeitiges Aus vor Weihnachten

Wasserfans und Schwimmratten haben es derzeit in Rheinau schwer – neben dem Hallenbad in Freistett ist nun auch das Honauer Bad wegen technischer Probleme außer Betrieb.

Pumpen sind nun endgültig kaputt

In der Nacht zu Dienstag gaben die Pumpen im maroden Honauer Hallenbad endgültig ihren Geist auf. Der Badebetrieb wurde umgehend eingestellt. „Ein vorzeitiges Ende, aber wir sind froh, dass die Pumpen so lange durchgehalten haben“, meinte Ortsvorsteherin Annette Fritsch-Acar (CDU) auf Anfrage. „Repariert wird nicht mehr, denn ab Februar beginnt die planmäßige grundlegende Sanierung unseres kleinen Bades.“

Als erstes schwächelte das Freistetter Schwimmbad. Beim 1972 erbauten und 2012 für rund 1,3 Millionen Euro sanierten Hallenbad trübte zunächst Ende September eine unerklärbare Grünfärbung den Badespaß. Danach wurde das Bad Mitte Oktober wegen erhöhten Chlorgehalts geschlossen. Die Chlordosierungsanlage ist defekt und eine neue kann trotz schneller Reaktion der Verwaltung erst Ende Februar geliefert und eingebaut werden. Die von Bürgermeister Oliver Rastetter (CDU) versprochene Übergangslösung in diesem Jahr lässt weiter auf sich warten.

Honauer Hallenbad soll im Frühjahr saniert werden

Derweil nagte am Honauer Hallenbad trotz kleinerer Sanierungen, 2006 des Daches und 2008 des Beckens, der Zahn der Zeit am Gebäudekomplex. Nach jahrelanger Diskussion beschloss der Rat 2019 eine grundlegende Sanierung für rund 1,7 Millionen Euro. Doch Corona und Kostensteigerungen machten den Sanierungsplänen einen Strich durch die Rechnung. Trotz Förderzusage des Bundes aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für 45 Prozent der Kosten, insgesamt 865.000 Euro, stand das kleine familiäre Bad erneut auf der Kippe. In einem regelrechten Abstimmungskrimi sprach sich 2022 der Rheinauer Gemeinderat in namentlicher Abstimmung erneut für die Sanierung aus. Die Planungen, die im September dieses Jahres zur Vergabe der Gewerke mündeten, konnten beginnen.

Mehr zum Thema Stadt Rheinau hofft auf Übergangslösung Wasserratten brauchen in Freistett noch Geduld

Dennoch hatte sich Fritsch-Acar gefreut, als im September das Bürgerforum Honau, das seit 2010 den operativen Betrieb des Hallenbades mit Badeaufsicht, Reinigung und einem attraktiven Kursangebot übernommen hatte, erklärte: „Wir starten noch einmal durch, bis Dezember bieten wir in unserem Bad das volle Programm.“ Erklärtes Ziel war es, die restlos überbuchten und so dringend benötigten Schwimmkurse abzuarbeiten. „Das hat jetzt leider nicht mehr ganz geklappt“, bedauert Fritsch-Acar. „Die letzten drei Wochen hat das tapfere Bad nicht mehr gepackt und ging vorzeitig in die Knie.“ In den vergangenen Jahren wurde von der hauptamtlichen Rheinauer Bademeisterin und insbesondere von Sylvia Frietsch vom Honauer Bürgerforum mit viel Aufwand, Sachkunde und Engagement die veraltete Technik am Leben erhalten, damit die Wasserqualität immer stimmte und sowohl der öffentliche Badebetrieb als auch die Schwimmkurse angeboten werden konnten. „Freuen wir uns auf die Wiedereröffnung nach erfolgreicher Sanierung“, frohlockt die Ortsvorsteherin.