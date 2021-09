Klagen über kaputten Spielplatz in Rheinau: Stadt greift ein

Kletterturm abgesägt, Zigarettenkippen und anderer Dreck auf dem Boden: Eltern in Rheinau-Memprechtshofen haben sich schon mehrfach über den Zustand des Spielplatzes in der Pestalozzistraße beschwert. Jetzt hat die Stadt eingegriffen.

Mit seinem kleinen Sohn war Holger Roth aus Memprechtshofen in seinem Heimatort unterwegs. Auf dem Fahrrad ging es für die Beiden dabei auch zum Spielplatz in der Pestalozzistraße. Was Holger Roth dort sah, ärgerte ihn so, dass er unmittelbar Fotos machte und einen mehrseitigen Beschwerdebrief an Bürgermeister Michael Welsche (parteilos) aufsetzte.

Zuvor sei er schon an der verschmutzten Schule vorbeigekommen und habe sich über den Anblick geärgert. Dass er mit seinem Ärger nicht alleine war, davon zeugte ein Brief, der an ein Tor geheftet war, und auf dem bereits andere Bürger ihren Unmut über den ungepflegten Schulhof Luft gemacht hatten.

Ganz vorbei mit der guten Laune war es dann aber beim Spielplatz. Denn dort, so berichtet Roth, habe sich dann ein geradezu erbärmliches Bild abgezeichnet. In seinem Brief an den Bürgermeister vermerkte er dann auch: „Kletterturm einfach abgesägt, Hängebrücke verbarrikadiert.“