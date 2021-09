Unbekannter überfällt Tabakshop

Polizei sucht Zeugen nach Überfall in Rheinau

Ein noch unbekannter Mann steht im Verdacht, am frühen Mittwochabend einen Tabakshop in der Straße „Am Rheinübergang“ in Rheinau überfallen zu haben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.