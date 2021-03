Rheinbegradigung vertrieb einst Malaria – kommt die Krankheit mit der Renaturierung zurück?

Die Begradigung des Rheins und seine höhere Fließgeschwindigkeit trugen einst dazu bei, dass sich Malaria-übertragende Mücken nicht mehr so gut vermehren konnten. Doch Renaturierung und Klimawandel könnten das rückgängig machen.

Bei der Krankheit Malaria denkt man eher an subtropische Gefilde denn an Europa und schon gar nicht an Deutschland. Doch auch der Oberrhein war lange Zeit Brutstätte von Malaria-Epidemien.

„Die Malaria war ein seit römischer Zeit herrschendes Volksübel“, kann man so in alten Aufzeichnungen von Gottlob Schlörer (1891-1976) lesen, „die Sterbebücher früherer Zeit sind voll von vielerlei Ausdrücken für fieberhafte Erkrankungen - von Frieren, Wechselfieber bis zum periodischen Quotidian- Tertian- und Quartanfieber, wie es für die Malaria bekannt war.“

Schlörer war ab 1910 Lehrer in Diersheim, heute ein Stadtteil von Rheinau. Er erforschte als sowohl geschichtlich wie wissenschaftlich sehr interessierter Mann in enger Zusammenarbeit mit dem Tübinger Tropenmedizinischen Institut mehrere Mückenstämme und recherchierte die Kulturgeschichte der Malaria am Oberrhein.