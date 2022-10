Ehrenamtliche Unterstützung

Treff für Mütter mit Kindern: So leben sich ukrainische Flüchtlinge in Rheinau ein

In der ehemaligen Pestalozzi-Schule in Memprechtshofen gibt es jetzt einen Treff für ukrainische Mütter mit Kleinkindern. Was ist dort los, wie wird es angenommen, wie geht es den Leuten inzwischen?