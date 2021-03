Unbekannte randalieren in Freistetter Kirche

Auf die Gottesdienstteilnehmer wartete eine böse Überraschung: Unbekannte Täter haben in der Sankt Georgskirche randaliert - und die wertvolle Orgel beschädigt.

Die evangelische 1741 erbaute Sankt Georgskirche in Freistett wurde am Samstag Opfer von Vandalismus. Unbekannte drangen unbemerkt in das unverschlossene Gotteshaus ein und verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

„Am Samstagabend wollte die Kirchengemeinderätin Sibylle Traumüller wie gewohnt die Kirche abschließen“, erklärte Pfarrer Harald Kratzeisen. „Dabei fielen ihr kleinere Schäden auf.“ Einzelne Kirchenbroschüren, Gesangsbücher und Stifte waren auf dem Boden verteilt, der Deckel vom Taufbecken auf den Altar gelegt, die Dauerkerzen gelöscht worden, Stromstecker gezogen und der Konfirmations- und Tauffisch für die guten Wünsche zerrissen.

„Kinderkram, nicht der Aufregung wert“, dachten die Verantwortlichen und räumten die Kirche für den Sonntagsgottesdienst kurzerhand einfach wieder auf.

Ein teurer Spaß und viele Stunden Handarbeit. Pfarrer Harald Kratzeisen

Doch am Sonntag erwartete die Gottesdienstteilnehmer eine böse Überraschung: Auch die Orgel war in Mitleidenschaft gezogen und nicht vollumfänglich spielbar. „Die Täter haben die Orgel mutwillig beschädigt“, bedauerte Kratzeisen. „Ein teurer Spaß und viele Stunden Handarbeit.“ Die Täter sind dabei in das Innere der Orgel eingedrungen. Während die Pfeifen auf der Frontseite unbeschädigt blieben, wurden im Inneren einzelne Pfeifen herausgezogen und verbogen. Zudem wurden die Verbindungsstreben zu den Ventilen - filigrane Holz- und- Drahtkonstruktionen - mutwillig zerstört.

Nur noch sechs Orgeln erhalten

Die historische Orgel mit 17 Registern wurde 1828 vom Orgelbauer Franz Josef Merklin gebaut. Er hatte seinerzeit 28 Orgeln im Großherzogtum Baden neu gebaut, von denen heute nur noch sechs Orgeln und zwei Prospekte - die Frontseiten einer Orgel - erhalten sind. Im Laufe der Zeit wurden in Freistett mehrere Orgelteile erneuert und ersetzt, so ist auch das Schiff nicht mehr original erhalten. 1967 wurde die Orgel von dem französischen Orgelbauunternehmen Ernest Muhleisen restauriert und erweitert.

„Das war schon ein Schock“, meinte Kratzeisen, der im benachbarten Pfarrhaus nichts vom Vandalismus mitbekommen hat. Er schaltete im Nachhinein die Polizei ein. Die Beamten des Polizeiposten Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter (07844) 911490 entgegen. Die Polizei sucht Zeugen. Aktuell wurde die Kirche abgeschlossen und anhand alter Rechnungen der Orgelrestaurator ausfindig gemacht.