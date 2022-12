Am 19. März ist Bürgermeisterwahl in Sasbach

Die Bürger von Sasbach und Obersasbach dürfen am Sonntag, 19. März, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin wählen, eine eventuelle Neuwahl wäre am Sonntag, 2. April. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten mit einstimmigem Votum.

Bürgermeister Gregor Bühler (CDU) wurde am 4. Dezember zum Oberbürgermeister von Oberkirch gewählt und wird dort zum 1. März sein neues Amt antreten. Für Bühler war es wichtig, dass das Amt des Bürgermeisters von Sasbach möglichst zeitnah neu besetzt werde. Er war sehr dankbar, dass die Mitarbeiter des Hauptamtes um Amtsleiter Marcel Stöckel so schnell die notwendigen Schritte für die Stellenausschreibung und alle notwendigen Termine und Fristen gemäß der rechtlichen Vorgaben vorbereiteten.

Die Veröffentlichung der Stellenausschreibung für die Wahl des neuen Sasbacher Bürgermeisters erfolgt nach Auskunft von Stöckel bereits am 30. Dezember im Staatsanzeiger, im Gemeindeblatt und auf der Homepage sowie am 31. Dezember im Acher- und Bühler Boten. Dann können Bewerbungen eingereicht werden.

Bewerbungsfrist für Bürgermeisteramt in Sasbach endet am 23. Februar

Die Einreichungsfrist für die Wahl endet am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr. Die Einreichungsfrist bei einer eventuellen Neuwahl endet am Mittwoch, 22. März, um 18 Uhr. Die Vorstellung der zugelassenen Bewerber soll am Dienstag, 7. März, in einer öffentlichen Veranstaltung erfolgen, der genaue Termin und der Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben. Die entsprechenden Regularien für die Vorstellung der Kandidaten legt der Gemeindewahlausschuss in Zusammenarbeit mit der Verwaltung fest, so der Beschluss.

Der amtierende Bürgermeister hat normalerweise kraft Amtes den Vorsitz des Gemeindewahlausschusses inne. Da Gregor Bühler zum Zeitpunkt der Wahl nicht mehr der Bürgermeister von Sasbach ist, muss diese Aufgabe dessen erster Stellvertreter Rolf Hauser (CDU) übernehmen. Dessen Vertreter ist dann Manfred Scheurer (FBL) und danach Ambros Bühler (CDU). Einstimmig wurden die Beisitzer Stefan Lipp (CDU) und Wolfgang Hetzel (FBL) sowie deren Stellvertreter Stefan Wittenauer (CDU) und Markus Kraus (FBL) gewählt.