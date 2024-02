Auch der Hauptamtsleiter verlässt die Gemeinde Sasbach.

Als der Namen von Sasbachs Hauptamtsleiter Marcel Stöckel bei der Besetzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 9. Juni gestrichen und durch einen anderen Namen ersetzt wurde, war klar, was schon einige Tage zuvor im Dorf die Runde machte: Der Hauptamtsleiter wird die Gemeinde Sasbach verlassen, was Bürgermeisterin Dijana Opitz (CDU) am Tag nach der Gemeinderatssitzung auf Anfrage dieser Redaktion auch bestätigte.

Nun muss eine weitere Stelle ausgeschrieben werden, nachdem bereits im Gemeindeblatt vom 16. Februar die Stelle der „Persönlichen Assistenz der Bürgermeisterin“ ausgeschrieben wurde. Die bisherige Mitarbeiterin Felicitas Kahles hatte erste vor einem halben Jahr diese Stelle angetreten und war gleichsam mit Dijana Opitz in Sasbach gestartet, die ihrerseits im Juni 2023 ihr Amt als Bürgermeisterin antrat.

Bereits im Herbst 2023 hatte Kämmerer Joachim Falk die Gemeinde verlassen und einen neuen Tätigkeitsbereich angetreten. Sein Stellvertreter Frank Föll brachte dann am 18. Dezember den Entwurf des Haushalts 2024 ein und verließ dann Sasbach Richtung Stadt Achern. Neue Kämmerin wurde Regina Wetzel, die am 22. Januar den neuen Haushalt einbrachte. Die Stelle des stellvertretenden Amtsleiters in der Kämmerei ist noch nicht besetzt.

Gründe werden lediglich nicht öffentlich besprochen

Nun muss auch noch die Stelle des Hauptamtsleiters besetzt werden, die seit dem Januar 2020 Marcel Stöckel innehatte. Da es sich bei allen Betroffenen um Personalia handelt, werden nähere Details nicht öffentlich besprochen. Auffallend ist die hohe Fluktuation in kurzer Zeit, was auch in manchen Rathäusern im Raum Achern zu beobachten ist.