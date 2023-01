Für die Bürgermeisterwahl in Sasbach hat sich bereits ein erster Bewerber gemeldet. Wie die Gemeinde Sasbach mitteilt, wurde zur Öffnung der Dienststellen der Eingang einer ersten Bewerbung festgestellt.

Wer der Kandidat oder die Kandidatin ist, steht noch in den Sternen – die Gemeinde hat noch keine Einwilligung zur Weitergabe der persönlichen Daten vorliegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Einzelheiten könnten erst danach mitgeteilt werden, heißt es weiter.

Die Bewerbungsfrist für die Wahl in Sasbach hat am Silvestertag begonnen. Sie endet am 23. Februar um 18 Uhr. Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Gregor Bühler zum Oberbürgermeister von Oberkirch gewählt worden war. Die Wahl in Sasbach findet am Sonntag, 19. März, statt.