Tote Person im Sasbacher Gewerbegebiet gefunden

Noch sind viele Fragen offen. Die Polizei ist nach dem Fund einer toten Person in Sasbach am frühen Freitagnachmittag im Einsatz.

Polizeieinsatz in der Sasbacher Weststraße: Gegen Mittag wurde am Freitag auf einem Feldweg in der Verlängerung der Weststraße der leblose Körper eines Menschen gefunden.

Zur Identität der Person und zur Todesursache konnte das Polizeipräsidium Offenburg am Nachmittag noch keine Angaben machen. Ermittler der Spurensicherung waren vor Ort, nach einer ersten Einschätzung der Ermittler handelt es sich wohl nicht um ein Kapitalverbrechen. Ein Zeuge hatte den Fund bei der Polizei gemeldet.

Polizei bestätigt Kälte-Tod nicht

Informationen dieser Redaktion, wonach die Person erfroren ist, konnte die Polizei am Nachmittag ebenfalls nicht bestätigen. Weitere Details werde man erst nach den rechtsmedizinischen Untersuchungen in der kommenden Woche mitteilen können, so ein Sprecher des Präsidiums, der für den Nachmittag noch eine Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft ankündigte.

Der Fundort ist in der Verlängerung des Industriegebietes Sasbach-West an einem Feldweg parallel zur Landesstraße 87a zwischen Achern und Unzhurst. Dort ist ein kleines Wäldchen mit Hecken.