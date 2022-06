Feuer in Sasbachwalden: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Gebäudebrand am Montag in Sasbachwalden gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Nach dem Gebäudebrand am Montagnachmittag in der Straße „Am Hohacker“ in Sasbachwalden gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus. Das teilte die Polizei mit, nachdem Beamte des Acherner Reviers mit Kriminaltechnikern entsprechende Spuren auswerteten. Es ist jedoch keine Selbstentzündung und kein technischer Defekt. Die Ermittlungen laufen noch in alle Richtungen, so ein Sprecher auf Anfrage.

Das Polizeipräsidium Offenburg lobt in der Pressemitteilung ausdrücklich die Einsatzkräfte der Feuerwehren Sasbachwalden und Achern: Diese haben bei der Brandbekämpfung ihre Qualitäten bewiesen.

Nicht nur, dass die Wehrleute in Windeseile am Brandort waren. Durch ihr professionelles Vorgehen dürfte sich der Brandschaden hauptsächlich auf den Außenbereich des Gebäudes erstrecken, wodurch das Haus bewohnbar bleibt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.