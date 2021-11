Erste Schneeballschlacht

Wintereinbruch: Auf der Schwarzwaldhochstraße gab es den ersten Schnee des Jahres

Der erste Schnee ist da: In der Nacht auf Donnerstag hat es größere Schneefälle gegeben. An Mummelsee, Ruhestein, Mehliskopf und in Unterstmatt fielen ein paar Zentimeter Schnee.