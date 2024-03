Unbekannte klauen 250 Liter Diesel aus Bagger im Ortenaukreis

Unbekannte haben den Tank eines Baggers in Hohberg im Ortenaukreis geplündert. Der Tank war geöffnet und der Tankdeckel nicht mehr vorhanden.

Unbekannt haben in der Nacht auf Samstag in Hohberg im Ortenaukreis 250 Liter Diesel aus einem Bagger gestohlen. Das Fahrzeug stand an einer Bahnbaustelle im Ortsteil Niederschopfheim, wie die Bundespolizei mitteilte.

Täter pumpen Kraftstoff vermutlich ab

Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 2 und 3 Uhr. Unter dem Tank war eine Diesellache, der Tank geöffnet und der Tankdeckel verschwunden. Der Dieselfilter lag auf dem Tank.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass der Kraftstoff abgepumpt wurde, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Höhe des Schadens wird noch geprüft.