Verwirrte Frau bricht in Gerätehaus der Hohberger Feuerwehr ein

Die Polizei ist am Donnerstagmorgen zum Gerätehaus der Feuerwehr in Hohberg gerufen worden. Eine psychisch verwirrte Frau ist in das Gebäude eingestiegen.

Eine 30-jährige Frau ist am Donnerstag in das Gerätehaus der Feuerwehr in Hohberg eingebrochen. Der Polizei zufolge war sie augenscheinlich verwirrt.

Ein Augenzeuge bemerkte gegen 6.40 Uhr, dass in dem Gebäude in der Alten Landstraße ein Licht brannte und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Frau noch am Tatort vorläufig festnehmen.

Weshalb sie in das Gebäude einbrach, ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.