Auto stürzt Böschung in Zell am Harmersbach hinunter

Zu einem alleinbeteiligten Unfall eines Pkws ist es am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in der Rebhalde in Zell am Harmersbach-Unterharmersbach gekommen.

Nach Angaben der Polizei verwechselte die fahrende Person beim Ausparken von einem Grundstück Bremse und Gas. Dadurch fuhr der Pkw rückwärts über die Böschung, stürzte diese hinunter und überschlug sich dabei.

Insassen wurden leicht verletzt

Die Insassen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur Behandlung der Verletzungen wurden sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Neben einem Abschleppdienst und Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.