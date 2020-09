Helikopter kreist über Areal

Polizeieinsatz am Bahnhof in Rastatt: Verdächtiges Paket gefunden

Am Bahnhof in Rastatt läuft seit etwa 14 Uhr ein größerer Polizeieinsatz. Am Busbahnhof ist offenbar ein verdächtiges Paket gefunden worden. Busse und Taxis fahren in dem Bereich derzeit nicht.