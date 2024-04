Vom Schloss Staufenberg bis nach Deidesheim und in die Kraichgau-Hügel: Wo Ausflügler in der Region nicht nur Wein genießen können.

Kraichgau, Baden-Badener Rebland, die Ortenau und natürlich die Pfalz: Die Region ist auch eine der Weinregionen. Dabei unterscheidet sich das genossenschaftlich geprägte Baden strukturell von der diversen Weingüter-Landschaft auf der anderen Rheinseite – Genuss ist aber hier wie da garantiert.

Wir haben aus dem reichhaltigen Angebot elf Tipps zusammengestellt, vom Schloss Staufenberg bis nach Deidesheim: Weinstuben, Weingüter mit Weinstuben oder speziellen Veranstaltungen bis hin zu Weingütern mit gehobenem Gastronomie-Anspruch.

Schloss Staufenberg: Markgräflicher Genuss mit Ausblick

Kein Geheimtipp, klar. Aber immer wieder einen Ausflug wert, ist die „Terrasse der Ortenau“, wie das Schloss Staufenberg selbst für sich wirbt. Der Genuss in der Weinstube wird garniert mit einem Ausblick auf die Weinberge der Ortenau und den Schwarzwald.

Die Weine stammen vom Weingut Markgraf von Baden und werden in Schloss Salem am Bodensee und eben auf Schloss Staufenberg gekeltert. 1782 baute hier Markgraf Carl Friedrich von Baden im Gewann „Klingelberg“ erstmals Riesling in Reinkultur an.

Schloss Staufenberg Wo? Weinstube Schloss Staufenberg, 77770 Durbach. Was? Weingut Markgraf von Baden mit Weinstube. Wann? Die Weinstube Schloss Staufenberg hat geöffnet von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Kontakt: 0781/92465838, weinstube@schloss-staufenberg.de, schloss-staufenberg.de

Weingut Renner in Fessenbach: Tradition trifft Moderne

Tradition und Moderne verbinden sich beim Fessenbacher Weingut Renner. Modern kommt schon das Weingut in dem Offenburger Ortsteil daher, ein Flachdachbau mit Panoramaraum, der sich in die Weinhänge reinschiebt. Die werden in vierter Generation von der Familie Renner bewirtschaftet.

Externer Inhalt von Instagram

„Wir kultivieren unsere Reben wie schon unser Urgroßvater und haben zugleich Freude daran, moderne Weine zu kreieren“, versprechen die Renners auf ihrer Homepage. Das Weingut bietet Weinproben mit Winzer-Vesper und weitere Veranstaltungen, wie Kellerführungen oder Weinwanderungen, an. Nähere Infos gibt es hier.

Weingut Renner Wo? Senator-Burda-Straße 41a, 77654 Offenburg. Was? Weingut mit Verkauf und Veranstaltungen. Kontakt: 0781/94881515, info@weingut-renner.de, weingut-renner.de

„Alde Gott“ in Sasbachwalden: Weinbar mit Weitblick

Am „Alde Gott“, der jüngst erst einen alkoholfreien Rotwein vorstellte, kommt man in der Ortenau kaum vorbei und das in Sasbachwalden im Wortsinn: Der Stammsitz der Genossenschaft ist mit seiner neuen Genusswelt nicht zu übersehen. Was den Gästen wiederum Wein-Genuss plus Aussicht garantiert.

Von der Dachterrasse der „Weitblick Weinbar“ hat man – je nach Platz – beste Rundumsicht auf Rebhänge und Schwarzwald. Und auch im Innenbereich kann mit Blick auf Weinberge getrunken und gegessen werden. Und anschließend in der „Weinerei“ noch geshoppt werden.

Genusswelt „Alde Gott“ Wo: Talstraße 2, 77887 Sasbachwalden. Was: Weinbar, Shop und mehr. Wann: Die Weinbar hat Montag, Mittwoch bis Freitag ab 15 bis 22 Uhr, Samstag sowie an Sonn- und Feiertage ab 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Shop „Weinerei“ hat Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: 07841/2029-0, info@aldegott.de, www.aldegott.de

Nachhaltig erlesen: Weingut Kopp in Sinzheim

Seit 1996 baut das Weingut in Sinzheim Wein an, im Weinbau wahrlich keine Zeit. Steile Hänge und andere Flächen haben Johannes und Alina Kopp seither rekultiviert und vor allem mit weißen Burgundersorten und Pinot Noir bepflanzt. Aber es gibt auch rote Fleckchen: Jüngstes Projekt ist der Balzenberg in Baden-Baden, der 2017 mit einem Spätburgunder angelegt wurde.

Das Weingut Kopp betreibt einen ganzheitlichen Weinbau, seit dem Jahrgang 2022 sind die Bio-Weine Demeter-zertifiziert. Gehalten werden auch Hochlandrinder. Im gehobenen Restaurant ebanat wird nachhaltig und saisonal gekocht.

Weingut Kopp Wo? Ebenunger Straße 23, 76547 Sinzheim Was? Weingut mit Restaurant. Wann? Das Restaurant ebanat hat geöffnet von Mittwoch bis Sonntag 17 bis 24 Uhr. Kontakt: 07221/803601 (Weingut) und 07221/3977068 (Restaurant), info@weingut-kopp.com und ebanat@weingut-kopp.com, www.weingut-kopp.com

Winzer mit „(W)Einkehr“-Option: Weingut Maier in Baden-Baden

Die klassische Straußwirtschaft hat ausgedient beim Bio-Weingut Maier. Unter dem Motto „Peters (W)Einkehr“ bietet das Baden-Badener Weingut ganzjährig diverse Veranstaltung mit Kulinarik-Garantie an, vom Winzerfrühstück über „Wein- und Tafelfreude“ bis zur Nachtweinprobe.

Wer abseits des Eventprogramms vorbeischauen will, wird im Hofladen des Weinguts in Haueneberstein fündig. Oder aber am Verkaufsautomat, der mit einer Auswahl an Maier-Weinen bestückt ist.

Weingut Maier in Haueneberstein Wo? Karlsruher Straße 8 in Baden-Baden, Haueneberstein. Was? Diverse Wein- und Genusserlebnisse unter, vorab buchbar unter weingutmaier.de; Hofladen und Verkaufsautomat. Kontakt? 07221/64197, info@weingutmaier.de.

Genuss-Doppelpack in Schweigen: Die Weinstuben Leiling und Jülg

In, beziehungsweise um Schweigen-Rechtenbach herum, gibt es viele herrliche Spazier- und Wandermöglichkeiten. Man kann auf längerem oder kürzerem Wege nach Frankreich ins benachbarte Weißenburg, Richtung Oberotterbach oder zu einer Rundtour über Dörrenberg.

Wer sich davor oder danach – oder auch beides – stärken will, der wird zum Beispiel in Schweigen fündig. Und zwar am Anfang der Hauptstraße auf der einen wie der anderen Seite beim Weingut Leiling und das Weingut Jülg.

Für beide Adressen gilt: Es gibt leckeren Wein und gute (pfälzische) Küche in gemütlicher Atmosphäre. Nicht zuletzt draußen, im schönen Hof von Jülg oder unter den mächtigen Kastanien beim Leiling.

Weingut Leiling Wo? Hauptstraße 3, 76889 Schweigen-Rechtenbach. Was? Weingut mit Weinstube. Wann? Die Weinstube hat geöffnet: Montag, Donnerstag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag 12 bis 21 Uhr. Kontakt: 06342/7059, Post@weingutleiling.de, weingutleiling.de

Weingut Jülg Wo? Hauptstraße 1, 76889 Schweigen-Rechtenbach. Was? Weingut mit Weinstube. Wann? Die Öffnungszeiten der Weinstube sind: Freitag 17 bis 21.30 Uhr, Samstag bis Dienstag 12 bis 15 und ab 17 bis 21.30 Uhr. Kontakt: 06342/919089, info@weingut-juelg.de, weingut-juelg.de

Weinstube Brand in Frankweiler

Die Weinstube Brand liegt etwas unscheinbar an der sich durch Frankweiler schlängelnden Hauptstraße. Aber wer den Hof betritt, der kommt in ein gemütliches Kleinod – drinnen wie draußen. Und darf sich auf ein ausgezeichnet kulinarisches Erlebnis freuen.

Typische Küche aus der Region und Klassiker mischen sich mit kreativen Kreationen, dazu gibt es eine feine Auswahl regionaler Weine. Wer vorbeischauen will, sollte auf jeden Fall vorher reservieren. Auch weil für die Weinstube Brand im Wortsinn gilt: klein, aber fein.

Weinstube Brand Wo? Weinstraße 19, 76833 Frankweiler. Was? Weinstube. Wann:? Dienstag 17 bis 22 Uhr, Mittwoch bis Samstag 12 bis 14 und 18 bis 22 Uhr. Kontakt: 06345/959490, info@weinstube-brand.de, weinstube-brand.de

Deidesheimer Weingut von Winning: Gehobene Tradition

Auf eine lange Geschichte blickt das traditionsreiche Deidesheimer Weingut von Winning zurück. Seit 1849 reifen im Kellergewölbe die Weine von herausragenden Lagen der Pfalz. Imposant ist schon das Weingut an sich, lauschig der Hofbereich.

Externer Inhalt von Instagram

Wer die Winning-Weine vor Ort probieren will, kann das auf vielfältige Weise tun: Bei der Weinprobe, Kellerführung oder Weinwanderung – oder im gehobenen Restaurant Leopold, benannt nach dem Gründer des Weinguts. Leberknödel, „Fleeschknepp“, Brat- und Blutwurst werden hier selbst gemacht, zudem werden saisonale Köstlichkeiten versprochen.

Weingut von Winning Wo? Weinstraße 10, 67146 Deidesheim Was? Weingut mit Vinothek und Restaurant. Wann? Das Restaurant Leopold hat geöffnet von Montag bis Samstag 12 bis 24 Uhr, am Sonntag 12 bis 16 Uhr. Kontakt: Weingut: 06326/966870, Restaurant: 06326/9668888, weingut@von-winning.de oder leopold@von-winning.de, www.von-winning.de

Grenzerfahrungen beim Oberderdinger Weingut Lutz

Beim Weingut Lutz in Oberderdingen, einem Familienbetrieb in der vierten Generation, verschwimmen die Grenzen: Denn die Trauben werden sowohl auf badischer als auch württembergischer Gemarkung angebaut. Von den badischen Rebflächen stammen die Weißweine wie Riesling, Sauvignon Blanc oder Weiß- wie Grauburgunder. Die Lutz-Rotweine kommen von der schwäbischen Seite.

Wer diese probieren will, der kann sich gleich im dazugehörigen Landhotel einbuchen und hat dann einen kurzen Heimweg von der Weinstube, die „badisch-schwäbische Gastlichkeit“ verspricht. Im Sommer locken zudem Plätze im Innenhof. Auch Hochzeiten, Geburtstage oder ähnliche Events können zum Beispiel im Gewölbekeller gefeiert werden.

Weingut Lutz Wo? Amthof 1, 75038 Oberderdingen. Was? Weingut mit Weinstube und Hotel. Wann? Die Weinstube hat geöffnet von Mittwoch bis Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr sowie am Sonnt- und Feiertag von 11.20 bis 21 Uhr. Kontakt: 07045/201900, kontakt@weingut-lutz.com, www.weingutlutz.de

Resort in Kraichgau-Hügeln: Genusswelt Heitlinger in Östringen

Einer der „Big Player“ in der Kraichgauer Wein-Landschaft ist das Weingut Heitlinger in Östringen-Tiefenbach. „Big“ ist dabei wörtlich zu nehmen: Genusswelten, Golf Resort, Restaurants und Hotel, klar: mit Spa. „Tagen, Wohnen, Golfen, Erholen und Genießen inmitten von Weinbergen“ – so lautet das passende Heitlinger-Motto.

Externer Inhalt von Instagram

Probieren sollte man dann dort auf jeden Fall die Produkte der Burgunder-Weine wie zum Beispiel Pinot Noir, Pinot Blanc oder Pinot Gris. Diese gedeihen auf den kalkhaltigen Hügeln des Kraichgaus seit Jahrhunderten.