Aufgeben ist für Tobias Bailer keine Option. Seine erfolgreiche zweite Teilnahme beim Race Around Austria war für den Ultraradler aus Baden-Baden aber eine körperliche und psychische Herausforderung.

Seinen Zieleinlauf beim Race Around Austria hätte sich Tobias Bailer sicher anders vorgestellt. Doch weil der Gottesdienst in St. Georgen im Attergau Vorrang hatte, musste Bailer am vergangenen Sonntagmorgen noch eine knappe Stunde warten, bis er die Ziellinie überqueren konnte.

„Diese Situation beschreibt das Wechselbad der Gefühle in den vergangenen Tagen“, so der Baden-Badener. Nach vier Tagen, 23 Stunden und 33 Minuten hat Bailer zum zweiten Mal das Race Around Austria mit 2.200 Kilometern und 30.000 Höhenmetern beendet. Somit blieb er unter seiner Vorjahreszeit von fünf Tagen und acht Minuten.

„Ich habe mir zwar eine bessere Zeit erhofft, doch das Minimalziel wurde erreicht“, erklärt er. Allerdings begann der Ultraradmarathon für ihn denkbar schlecht, da Magenprobleme die ersten Rennstunden bestimmten. Hinzu kam vor dem Aufstieg zum Kühtai ein Sturz, weshalb er auf sein Ausweichrad mit einer anderen Übersetzung ausweichen musste. „Dies hat mich am Berg einige Körner gekostet“, beschreibt er den Unterschied.