Er läuft und läuft und läuft und läuft und wenn er mal nicht läuft, dann redet er übers Laufen. Norman Bücher, 43 Jahre alt, geboren in Karlsruhe, wohnhaft in Waldbronn, ist womöglich der extremste Extremsportler, den Deutschland im Moment hat.

Und wenn hier von „extrem“ die Rede ist, dann ist auch wirklich „extrem“ gemeint. Mal läuft er mutterseelenallein in der Mongolei 610 Kilometer durch die Wüste Gobi, dann durchquert er innerhalb von zwölf Tagen Feuerland an der Südspitze Südamerikas – seinen Proviant transportierte er auf der über 600 Kilometer langen Strecke in einem Babyjogger-Kinderwagen.

Noch verrückter: In Bhutan lief er 265 Kilometer praktisch am Stück – inklusive zweier Bergpässe. Während der 55 Stunden legte er nur mal kurz eine Schlafpause ein. „Die dauerte 20 Minuten“, sagt Norman Bücher und betont, dass er nicht nur wegen dieses Laufes ein großer Fan des buddhistischen Königreichs am östlichen Rand des Himalayas ist.