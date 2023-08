Umstrittener Parkplatz in Au

Wohnmobil als Zuhause: Warum ein Durmersheimer die Wochenenden oft auf einem Parkplatz am Rhein verbringt

Kemal Pepper lebt seit 2020 in seinem Wohnmobil. Außer ihm hielten sich am Wochenende aber nur wenige Camper am Rheinufer bei Au am Rhein auf. Der Wohnmobilstellplatz in Ötigheim war sogar ganz verwaist.