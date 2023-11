Personalnot in Kitas

Kinder müssen uns Geld für vernünftige Lösung wert sein

Dass es in den Kindergärten hinten und vorne klemmt, ist nichts Neues, auch in mancher Einrichtung rund um Rastatt droht der Kollaps. Die Verantwortlichen müssen endlich im Sinne der Familien handeln und Geld in die Hand nehmen.