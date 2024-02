29. Februar

Schalttagkinder im Landkreis Rastatt feiern Geburtstag: „In diesem Jahr ein großes Fest“

Michael Kress aus Au am Rhein und Lara Burkart aus Elchesheim-Illingen haben streng genommen nur alle vier Jahre Geburtstag, sie sind am 29. Februar geboren. Für beide ist ihr Ehrentag in diesem Jahr etwas ganz Besonderes.