2024 steht im Zeichen des Schaltjahres. Und damit kehrt am Donnerstag auch der mysteriöse 29. Februar zurück. Ein Datum, das so rar ist, dass es nur fast alle vier Jahre im Kalender auftaucht und schon wie ein Mythos wirkt.

Für die meisten wird der Zusatztag Ende Februar wohl genauso vergehen wie die vorangegangenen 28 auch. Nicht so für die Schaltjahr-Kinder. Sie gehören zu den wenigen, die an diesem besonderen Tag geboren wurden und meistens vier Jahre auf ihren tatsächlichen Geburtstag warten. Die BNN hat mit acht Geburtstagskindern gesprochen, warum der 29. Februar für sie so besonders ist.

Karlsruhe:

Bernd Hocke aus Karlsruhe freut sich auf seinen Geburtstag. Am Donnerstag wird der Inhaber des Cafés „MoccaSin“ 56 Jahre alt – oder 14, je nachdem, wie man es betrachtet.

Auch Petra Weßbecher hat am 29. Februar Geburtstag. Anders als Bernd Hocke würde sie ihren Geburtstag aber niemals „vorfeiern“. „Ich feiere am 1. März – da bin ich abergläubisch.“ In diesem Jahr wird Petra Weßbecher 40 oder, gerechnet in Schaltjahren, zehn Jahre alt. „Ich freu’ mich total darauf“, sagt Weßbecher, die gebürtig aus Bühl kommt, aber in Karlsruhe lebt.

Mittelbaden:

Michael Kress, Diakon aus Au am Rhein, hat am 29. Februar Geburtstag und noch dazu ein besonderes Fest: Er wird 60. Gefeiert wird mit vielen Freunden, weil’s halt doppelt was Besonderes ist.

Lara Burkart aus Elchesheim-Illingen, geboren am 29. Februar, wird dieses Jahr 16. Vielen ihrer Altersgenossen fällt ihr besonderes Geburtsdatum im ersten Moment gar nicht auf. Die Mama Alexandra hingegen musste sich schon einige Sprüche anhören, ob sie sich mit der Geburt nicht ein kleines bisschen hätte beeilen können.

60 Jahre auf dem Buckel, aber erst 15 Geburtstage tatsächlich erlebt: Lebemann Jean-Michel Brico aus Weisenbach fühlt sich zumindest vom Kopf her noch jugendlich frisch.

Karlsruher Norden:

Die gebürtige Jöhlingerin Jasmin Götz feiert am 29. Februar ihren 40. Geburtstag. Weil es das Datum aber nur alle vier Jahre gibt, bekommt sie in Schaltjahren von ihren Freunden schon mal Kinderspielzeug geschenkt – zum „richtigen“ Geburtstag.

Isabell Beutel aus Stutensee wird in diesem Jahr „drei“. Dabei feiert das Mädchen in diesem Jahr bereits ihren zwölften Geburtstag. Der steht nur eben nicht jedes Jahr im Kalender. An ihrem „richtigen“ Geburtstagen darf sie sich immer etwas Besonderes wünschen

Stefanie Ciobanu aus Eggenstein-Leopoldshafen feiert ihren Geburtstag in normalen Jahren nicht am 1. März, sondern am 28. Februar. Auch sie wird in diesem Jahr 40 beziehungsweise zehn Jahre alt.