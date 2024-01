Dass die Dorfgemeinschaft in Au am Rhein intakt ist, wurde beim Neujahrsempfang deutlich. Bürgermeisterin Veronika Laukart (CDU) führte locker durch das rund einstündige Programm, das manche Überraschung bereithielt.

Einer, der zum ersten Mal beim Neujahrsempfang der Gemeinde Au am Rhein zu Besuch war, war Kilian. Das neue Maskottchen der Gemeinde wurde zwar schon im vergangenen Sommer beim Kinderfest präsentiert, einem breiten Publikum wurde der Streffer tragende Graureiher aber nun am Montagabend in der Rheinauhalle vorgestellt – und zwar von Silvia Dias.

Neues Maskottchen vorgestellt

Die in Au lebende Sängerin und Songwriterin hat eigens für das neue Maskottchen ein Lied komponiert, das sie neben den stimmgewaltigen Hymnen „One Love“ und „The Greatest Love Of All“ zum Besten gab. Die Auer zeigten sich begeistert. Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgte der Harmonika-Club Viktoria.

Wir können es uns nicht leisten, stillzustehen. Veronika Laukart (CDU)

Bürgermeisterin

Veronika Laukart blickte in ihrer Neujahrsansprache vor allem in die Zukunft. „Wir können es uns nicht leisten, stillzustehen, während die Welt sich weiter bewegt“, sagte die Bürgermeisterin. Einer der größten Schritte in diese Richtung sei die Umgestaltung der Auer Ortsmitte. Ende 2024 soll das Mammut-Bauprojekt, für das es Zuschüsse von Land und Bund in Höhe von 1,9 Millionen Euro gab, abgeschlossen sein. Bereits im Mai sei eine Einweihungsfeier geplant.

Bürgerworkshop zur Lamm-Nutzung in Auer Ortsmitte

Im Sanierungsgebiet der Ortsmitte befindet sich auch das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Lamm. Der Gemeinderat habe sich jüngst für den Kauf des Hauses entschieden. Ein Bürgerworkshop zur weiteren Nutzung der Immobilie soll demnächst veranstaltet werden. Fest stehe aber schon, dass der Strefferclub dort sein neues Domizil bekommen werde.

Weitere Projekte, die das Jahr 2024 in Au am Rhein prägen werden, sind laut Laukart die Inbetriebnahme eines Waldkindergartens, die Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof sowie der Verkauf und die Bebauung des Pestalozzi-Areals.

Laukart nutzte den Neujahrsempfang dazu, verdiente Bürgerinnen und Bürger für ihre Leistungen zu ehren. Für zehnmaliges Blutspenden wurden so Artur Busch, Tanja Vetter und Max Weisenburger ausgezeichnet. Marianne Freudenberger erhielt eine Auszeichnung für 75 Mal Blutspenden, Michael Weisenburger für 150 Mal.

Anschließend übergab die Bürgermeisterin die Ehrungen für das Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA). Das bronzene JMLA legten Nico Busch, Silas Schild, Lene Schlager, Romy Buchmüller, Yannis Buchmüller, Levy Klumpp und Elena Weisenburger ab. Silber erlangten Jaro Breunig, Hendrik Fütterer, Vincent Hertweck und Aimiee Walter. Annika Henninger wurde für das goldene Abzeichen geehrt.

Für ihre sportlichen Leistungen wurden die Bogenschützen Max und Michael Weisenburger sowie Tamara Quittkat ausgezeichnet. Ersterer wurde deutscher Meister in seiner Altersklasse. Timo Busch vom Schützenverein erhielt eine Auszeichnung ebenso Niklaus Kraus, Florian Wessbecher und Levin Kleinbub vom Tischtennisverein. Bei den Turnern verbuchten Elena Weisenburger, Marija Lucic, Ella Streib, Nike Fink, Selina Schorpp, Micha Giebler und Lisa-Marie Bauer Erfolge.

Deutscher Meister bei den Kleintierzüchtern

Ein Team des Kindergartens St. Joseph stand beim Illinger Paddlerfest auf dem Treppchen und bei den Kleintierzüchtern gingen Auszeichnungen an Heiko Bolz und Jürgen Hertweck, der mit seinen Zwergwiddern Deutscher Meister wurde.

Fußballer des SV Au am Rhein sichern sich Aufstieg in Bezirksliga

Die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga sicherte sich auch die erste Mannschaft des SV Au am Rhein, Torjäger Lukas Grob wurde gar von den BNN zum besten Torschützen im Fußballbezirk Baden ausgezeichnet.

Und auch die SV-Jugend wurde beim Neujahrsempfang auf der Bühne geehrt: Die B1 schaffte den Aufstieg in die Landesliga, die C2 in die Kreisliga und die C1 wurde Pokalsieger. Alle Mannschaften erhielten von der Gemeinde eine finanzielle Zuwendung, die Laukart in Form eines symbolischen Spendenschecks übergab.