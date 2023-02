Abends herrscht tote Hose

Deshalb hat Außengastro auf dem Rastatter Marktplatz schlechte Karten

Abends herrscht auf dem Marktplatz in Rastatt tote Hose. Manche wünschen sich ein größeres Angebot an Außengastronomie, um den Platz zu beleben. In der Praxis gestaltet sich das aber schwierig.