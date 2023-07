Lesung bei Buchhandlung „Wortwerke“

Autorin aus Forbach schreibt über den Schlüssel zur Selbstliebe

Wer sich selbst lieben will, muss seine sexuellen Bedürfnisse kennen, glaubt die gebürtige Forbacherin Annette Hosenfeld. Am 14. Juli liest sie in Rastatt aus ihrem Buch. Im Interview erklärt sie, warum das so ist.