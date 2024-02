Balkonbrand an Rastatter Hochhaus ruft Freiwillige Feuerwehr auf Plan

Flammen an einem Hochhaus in der Carl-Benz-Straße Rastatt schreckten am Mittwochnachmittag die Bewohner auf. Sie verließen zum Teil ihre Wohnungen, konnten aber bald wieder zurück.

Vergleichsweise glimpflich ist am Mittwoch ein Brand an einem Hochhaus in der Carl-Benz-Straße in Rastatt ausgegangen. Die Feuerwehr hatte nach der Alarmierung gegen 15.20 Uhr Flammen und starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zehnten Obergeschoss angenommen. Sie eilte mit 40 Einsatzkräften herbei, ebenfalls waren DRK, THW und Polizei vor Ort, wie die Wehr am frühen Abend mitteilte.

Mann zieht sich leichte Rauchgasvergiftung zu

Wie sich dann herausstellte, hatte es auf dem Balkon gebrannt, und ein Mann hatte es bereits geschafft, das Feuer weitgehend zu löschen. Er zog sich dabei offenbar eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Bewohner des Gebäudes hatten ihre Wohnungen verlassen, konnten dem Bericht zufolge aber schnell wieder zurück. Einer ersten Schätzung der Polizei zufolge bewegt sich der Schaden im vierstelligen Bereich.